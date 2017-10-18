Назарбаев оценил успех переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 18 окт — РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии заложил основы для прекращения насилия в этой стране и ее развития после разрешения конфликта, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Астанинский процесс заложил основы для прекращения насилия в Сирии и решения ее судьбы после конфликта", — сказал Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран.

В среду в резиденции президента Казахстана состоялась церемония вручения верительных грамот послами Эстонии, Афганистана, Польши, Канады, Финляндии, Бельгии и Франции.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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