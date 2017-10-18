Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Риф-Дамаск

МУАДАМИЯ (Сирия), 18 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Риф-Дамаск.
Муадамия была освобождена всего несколько дней назад, и тысяча мирных жителей уже вернулась в свои дома, рассказал журналистам председатель местной комиссии по примирению Актам Джамиль.
"Мы очень долго работали над тем, чтобы боевики ушли отсюда. Тогда они ещё получали помощь из-за границы. В конце концов, они согласились сложить оружие. Город разделился на две части — первая хотела мирно жить, вторая, маленькая, не захотела. Мы их отправили в Идлиб (в зону деэскалации), а в город вернулась почти тысяча беженцев", — сказал Джамиль.
По данным ООН, почти полмиллиона беженцев вернулись в свои дома из разных регионов Сирии. Процесс координируют правительство Сирии и ЦПВС. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия — единственная страна, которая оказывает помощь Сирии.
В ближайшее время Центр примирения враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов и специальной строительной техники, которые отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.
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