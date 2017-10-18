Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Риф-Дамаск

МУАДАМИЯ (Сирия), 18 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Риф-Дамаск.

Отмечается, что гуманитарный конвой привез в город Муадамия две тонны продуктов.

Муадамия была освобождена всего несколько дней назад, и тысяча мирных жителей уже вернулась в свои дома, рассказал журналистам председатель местной комиссии по примирению Актам Джамиль.

"Мы очень долго работали над тем, чтобы боевики ушли отсюда. Тогда они ещё получали помощь из-за границы. В конце концов, они согласились сложить оружие. Город разделился на две части — первая хотела мирно жить, вторая, маленькая, не захотела. Мы их отправили в Идлиб (в зону деэскалации), а в город вернулась почти тысяча беженцев", — сказал Джамиль.

По его словам, большая часть участников бандформирований, захвативших Муадамию четыре года назад, уже сложила оружие. Эти люди стали участниками программы нормализации статуса населения, которая даст им возможность начать жизнь с чистого листа. "Их было примерно 6-7 тысяч человек, а уехало где-то две тысячи человек. Сейчас они жалеют очень, хотят вернуться. Мы ведём с ними переговоры. И сейчас у нас есть проект привезти их обратно из Идлиба", — добавил Джамиль.

По данным ООН, почти полмиллиона беженцев вернулись в свои дома из разных регионов Сирии. Процесс координируют правительство Сирии и ЦПВС. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия — единственная страна, которая оказывает помощь Сирии.

В ближайшее время Центр примирения враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов и специальной строительной техники, которые отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>