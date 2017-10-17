Около 90% Ракки освобождено от ИГ*, сообщили в коалиции США

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Около 90% сирийского города Ракка освобождено от запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, но зачистка все еще продолжается, сказал РИА Новости во вторник представитель коалиции по борьбе с ИГ* во главе с США.

"Мы знаем о сообщениях, что ИГ* было нанесено поражение в Ракке. Тем не менее, операции по зачистке продолжаются, и мы ожидаем, что "Сирийские демократические силы" (SDF) будут бить по оставшимся очагам сопротивления, пока очищают оставшиеся примерно 10% города", — сказал представитель коалиции. По его словам, США продолжат поддержку SDF c использованием разведданных, авиаударов и консультаций по военным вопросам.

*Запрещенная в России террористическая группировка