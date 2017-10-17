Центр по примирению рассказал о восстановлении учебного процесса в Сирии

Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии рассказал о работе по восстановлению учебного процесса в Сирии, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что сформирована совместная рабочая группа по решению проблемных вопросов обеспечения учебного процесса.

"Подчеркнуто что, правительством Сирийской Арабской Республики проведена большая работа по восстановлению школ и организации учебного процесса на всей территории страны, как находящейся под контролем правительства Сирии, так и на территории временно им не контролируемой", — говорится в сообщении.

В городе Хомс восстановлена и введена в эксплуатацию школа № 3 на две тысячи восемьсот мест, в которой обучаются восемьсот учеников. В населённом пункте Атиль провинции Эс-Сувейда проведен ремонт помещений детского сада на двести мест, который посещают сто двадцать восемь детей. В детском саду отремонтировано семьдесят процентов помещений. Согласно сообщению, для проведения занятий с детьми необходимы обучающие методические материалы.