В Ракке могут оставаться около сотни боевиков ИГ*, заявили в коалиции США

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. В сирийской Ракке могут оставаться около сотни боевиков группировки "Исламское государство"*, которые оказывают локальное сопротивление, заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.
Ранее во вторник официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Таляль Селу заявил журналистам, что арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под свой контроль сирийский город Ракка и проводят там операцию по зачистке территории и разминированию.
*Запрещенная в России террористическая организация