В Ракке могут оставаться около сотни боевиков ИГ*, заявили в коалиции США

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. В сирийской Ракке могут оставаться около сотни боевиков группировки "Исламское государство"*, которые оказывают локальное сопротивление, заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.

"По нашей оценке, там, возможно, около сотни боевиков ИГ*, которые остаются в Ракке. Мы не видели много сообщений о контактах (боестолкновениях – ред.) с ними… Мы полагаем, что остатки ИГ* еще могут быть в городе в отдельных "карманах", — заявил Диллон на брифинге.

Ранее во вторник официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Таляль Селу заявил журналистам, что арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под свой контроль сирийский город Ракка и проводят там операцию по зачистке территории и разминированию.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

*Запрещенная в России террористическая организация