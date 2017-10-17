Коалиция: приток иностранных боевиков ИГ* в Сирию и Ирак почти прекратился

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Приток иностранных боевиков в группировку "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ и ряде стран) в Сирию и Ирак почти прекратился, заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.

"Приток иностранных боевиков, который достигал 15 тысяч боевиков в месяц, сейчас почти прекратился", — заявил Диллон на брифинге.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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