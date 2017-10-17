Богданов: палестинское православное общество построит школу в Дамаске

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Императорское православное палестинское общество планирует построить русскую школу в столице Сирии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У общества есть планы по строительству русской школы в Дамаске", — сказал Богданов, выступая на всероссийской научно-общественной конференции общества "Вечно-вещий образ Палестины": 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)".

Богданов отметил, что "неутомимой деятельности" архимандрита по укреплению российского присутствия на Святой Земле Москва "обязана появлению уникального понятия — "русская Палестина".

Он напомнил, что за почти 30 лет пребывания на Святой Земле архимандрит Антонин приобрел порядка 28 участков (земли), где по его проектам было возведено три храма, построены другие церковные объекты.

"Отрадно, что при активном участии Императорского православного палестинского общества удалось вернуть в собственность РФ многие объекты, которые были проданы или сданы в долгосрочную аренду в советское время. Сегодня России и РПЦ принадлежит 12 земельных участков на Святой Земле", — сказал замглавы мид рф.

По его словам, сейчас ИППО прилагает усилия по восстановлению имущественных прав на Александровское подворье, расположенное в непосредственной близости от храма Гроба Господня.

"Министерство иностранных дел России всегда высоко оценивало деятельность ИППО, направленную на укрепление влияния и авторитета нашей страны в ключевом с геополитической, культурной и религиозной точек зрения регионе Ближнего Востока и Северной Африки и готово и далее поддерживать общество во всех его начинаниях ", — добавил Богданов.