Ликвидировать ИГ* в Сирии можно к концу года, считает экс-главком ВКС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Полную ликвидацию бандформирований ИГ* в Сирии можно прогнозировать к концу 2017 года, если контртеррористическая операция не замедлит темпы в силу каких-либо объективных обстоятельств, заявил РИА Новости во вторник председатель оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
"Сроки завершения операции в Сирии пока остаются открытыми. В настоящее время уже 92% территории страны очищено от террористов. И если мы не сбавим темпы в силу каких-либо объективных обстоятельств, то можно прогнозировать полную ликвидацию бандформирований ИГ* в Сирии к концу 2017 года", — сказал сенатор.
В то же время, по его словам, нельзя забывать о том, что война стихийна, непредсказуема, и не всегда можно с точностью просчитать масштабы и формы сопротивления противника.
"Но факт остается фактом: явное преимущество на нашей стороне. Терроризм в Сирии локализован, и мы сейчас наблюдаем агонию почти побежденного врага", — отметил Бондарев.
Работа проведена огромная, достигнуты значительные успехи, которые во многом обеспечили ВКС России, заключил он.
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* Террористическая организация, запрещена в России