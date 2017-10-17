МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Все боевики в Сирии вряд ли сложат оружие после окончания операции против террористической группировки "Исламское государство"*, они будут вести длительную и изнурительную "партизанскую войну", заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. При этом он отметил, что есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии.

Трудная судьба

По мнению Сажина, после завершения операции против террористов Сирию "ждет очень трудная судьба во всех отношениях". Эксперт отметил, что в стране предстоит провести еще много работы, вне зависимости от того, уйдет контингент российских вооруженных сил из Сирии или нет. При этом собеседник агентства отметил, что российские военные вряд ли покинут САР в полном составе.

"Я не уверен, что российские военные в полном составе покинут Сирию, потому что у нас там две базы есть, их нужно как-то поддерживать, реформировать, охранять", — пояснил Сажин.

По его словам, также вызывает сомнение, что иранские вооруженные силы и их союзники из ливанского движения "Хезболлах", а также шиитские отряды добровольцев быстро покинут территорию Сирии. "То же самое можно сказать и о Турции, о Соединенных Штатах", — добавил эксперт.

Как пояснил Сажин, боевые части соединений террористов-радикалов уже разгромлены, но это не значит, что они сложат оружие. "Будет вестись, как я думаю, длительная и изнурительная партизанская война. Здесь очень много будет вопросов, проблем", — сказал он.

Без прежней Сирии

Эксперт также не уверен, что после изгнания террористов ИГ* и их союзников в Сирии восстановится мир и спокойствие.

"Кроме того, я не совсем уверен, что даже при изгнании ИГИЛ*, их ближайших союзников из Сирии, там восстановится мир и спокойствие, и все тут же будут поддерживать режим Башара Асада. Я думаю, что той Сирии, которая была до 2011 года (начала войны в САР – ред.), уже не будет. Все равно раскол произойдет. К сожалению, уже сейчас есть определенные тенденции, свидетельствующие об этом. Конечно, я не думаю, что режим Асада будет контролировать всю территорию уже освобожденной от наиболее радикальных террористов Сирии", — пояснил он.

По словам Сажина, даже после ухода иностранных вооруженных формирований, мирная жизнь в Сирии не восстановится в ближайшее время из-за внутренних противоречий. "Конечно, даже при уходе всех иностранных вооруженных формирований из Сирии, в чем я очень сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время, даже при этих условиях мирная жизнь не будет там налажена в полном объеме ближайшие годы. Слишком велики внутренние противоречие в стране. Даже без иностранного влияния, хотя этого нельзя будет избежать, мир и спокойствие в Сирии не сохранится", — сказал он.

Среди проблем, с которыми, по мнению собеседника агентства, также столкнется Сирия после завершения операции против террористов, — восстановление инфраструктуры страны. Сажин считает, что восстановить инфраструктуру Сирии мог бы, например, Китай или богатые западные страны, которые могут что-либо потребовать взамен от режима Асада.

"Инфраструктура полностью разрушена. Кто будет деньги давать на восстановление? Россия? У России не столько денег, чтобы восстанавливать все это. Иран? У самих иранцев проблемы в этом плане. Поэтому, конечно, это может сделать в какой-то степени, может быть, Китай, хотя я в этом сомневаюсь. А в целом, богатые западные страны. Но они что за это потребуют? Восстанавливать Сирию для Башара Асада? Это же ясно (что они потребуют что-либо взамен)", — сказал он.

Эксперт также полагает, что в Сирии не будет федерализации или конфедерации. Он пояснил, что вариант, который существует в Ливане, где основные должности занимают представители разных конфессий по очереди, не пройдет в САР, так как в Сирии вопрос не столько религиозный, сколько политический.

Непредсказуемый Трамп

Американский телеканал NBC News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа добилась некоторых успехов в освобождении сирийского города Ракка от ИГ, операция может завершиться уже в октябре, однако более общая политика страны по Сирии пока не сформирована.

"Политика администрации Трампа и лично президента США (по Сирии – ред.) довольно затруднительна. Она не особенно конкретна. Но мне кажется, что США не особенно заинтересованы в Сирии, я имею в виду администрацию Трампа. Они, конечно, оказывают поддержку курдам и будут оказывать поддержку, но такого влияния особого на ситуацию в Сирии они оказывать не будут", — считает Сажин.

При этом он не исключил, что политика американского лидера в отношении Сирии после освобождения Ракки может поменяться, так как Трамп является непредсказуемым. "Трамп человек очень непредсказуемый. Хотя сегодня мы говорим одно, а завтра он может решить по-другому", — добавил собеседник агентства.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Террористическая организация, запрещенная в России