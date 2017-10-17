Источник: боевики нарушают договоренности по зонам деэскалации под Дамаском

ДАМАСК, 17 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Главари незаконной вооруженной группировки "Фейлак ар-Рахман" в Сирии не готовы разорвать отношения с запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в восточном пригороде Дамаска, отказываясь выполнять подписанные договоренности по зоне деэскалации, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам с незаконными бандформированиями.

"В последнее время обстановка в Восточной Гуте обостряется. И виной тому неготовность командования группировки "Фейлак Ар-Рахман" разорвать отношения с террористами из "Джабхат Ан-Нусры"*, которые сейчас именуют себя "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, под влиянием террористов главари "Фейлак Ар-Рахман"* отказываются выполнять условия подписанного ими в Каире 18 августа соглашения о присоединении к режиму деэскалации, в том числе разблокировать транспортные коммуникации.

"Как следствие, все население Восточной Гуты испытывает существенную нехватку продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Из-за того, что в этот район не могут попасть бригады ремонтников, серьезные перебои наблюдаются в работе объектов водоснабжения и линий электропередач", — добавил источник.

"Хайат Тахрир Аш-Шам"* и "Фейлак Ар-Рахман"* контролируют юго-западную часть района восточного пригорода сирийской столицы. Севернее расположены населенные пункты, которые находятся под контролем участвующей в Астанинском процессе оппозиционной группировки "Джейш Аль-Ислам"*. Её формирования также присутствуют в регионе Восточный Каламун и на юге страны, в районе иорданской границы у погранперехода "Насиб".

"В отличие от "Фейлак Ар-Рахман"*, руководство "Джейш Аль-Ислам"* взятые на себя обязательства, похоже, соблюдает. Представители этой группировки и других оппозиционных формирований в Восточном Каламуне и в районе погранперехода "Насиб" участвуют в переговорах по возобновлению грузового и пассажирского транзита через подконтрольные им районы. Они не ассоциируют себя с "Ан-Нусрой"* и соблюдают режим прекращения огня", — пояснил источник, отвечая на вопрос о соблюдении режима прекращения огня на юге Сирии, где часть территорий контролируется группировкой "Джейш аль-Ислам"*.

В пятницу стало известно, что бандформирования в восточном пригороде Дамаска изъяли всю гуманитарную помощь, поставленную 24 сентября ООН при содействии российских военных, и запретили свободную продажу муки и продуктов первой необходимости в контролируемых ими районах.