Источник: межсирийские переговоры в Женеве могут состояться в ноябре

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Межсирийские переговоры в Женеве могут состояться в ноябре, сообщил во вторник РИА Новости источник в МИД РФ.

"Пока планируется на ноябрь", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда могут состояться такие контакты в Женеве.

По его словам, дату встречи традиционно определяет спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Также все будет зависеть от того, кто будет представлять оппозицию на этой встрече, пока состав делегации не определен", — сказал источник.

По его словам, встреча стран-гарантов по Сирии — России, Ирана и Турции — ожидается в Астане 30-31 октября.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что де Мистура прибудет в Москву на этой неделе и рассчитывает на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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