В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки десять нарушений режима прекращения огня, турецкие — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Дамаск — два, Хама — два. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, за сутки медицинскую помощь получили 82 человека.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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