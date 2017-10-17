В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки десять нарушений режима прекращения огня, турецкие — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, за сутки медицинскую помощь получили 82 человека.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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