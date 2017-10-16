Богданов обсудил ситуацию в Сирии с представителями оппозиции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в понедельник провел встречу с представителями сирийской оппозиции во главе с лидером движения "За строительство государства" Луаем Хусейном, на которой стороны обсудили текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость активизации усилий по содействию политическому урегулированию кризиса в этой стране. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в пользу определения будущего Сирии самими сирийцами через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.