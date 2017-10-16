В Тель-Авиве заверили, что не хотят эскалации с Сирией после обмена ударами

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израиль заинтересован в сохранении "относительной стабильности" в отношениях с Сирией и не имеет намерений ее нарушать, заявил официальный представитель израильской армии после обмена ударами между войсками обеих стран.
"Сохранение относительной стабильности – общий интерес. У нас нет намерений дестабилизировать ситуацию", — сказал журналистам подполковник Йонатан Конрикус.
Он добавил, что Израиль считает сирийские власти ответственными не только за последний обстрел, но и любые агрессивные действия с территории соседней страны.
"Но мы сохраняем возможности и свободу действий для того, чтобы предотвращать любые враждебные акции и намерения из Сирии", — добавил он.
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