Президент Ливана попросил помощи в решении проблемы сирийских беженцев

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Поток беженцев из Сирии крайне отрицательно влияет на политические и экономические процессы в Ливане, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече с послами Евросоюза, ООН и Лиги арабских государств.

"Опасения от продолжения потока беженцев влияют политически, экономически и в сфере безопасности на ливанских рабочих, увеличилась в связи с этим безработица среди ливанских граждан", — цитирует слова президента ливанское национальное агентство NNA.

Аун настаивает на необходимости предпринять меры, пока ситуация с беженцами окончательно не вышла из-под контроля. Он потребовал от международных организаций, которые помогают беженцам "не запугивать переселенцев, мешая их возвращению на родину, если они решают вернуться по собственной воле".

Генерал Аун отметил, что речь идет о возвращении беженцев исключительно в те районы Сирии, где восстановлена стабильность и безопасность. Он уточнил, что это не относится к тем, у кого есть "политические проблемы с действующей властью".

На территории Ливана, население которого составляет четыре миллиона человек, находятся по разным данным около двух миллионов сирийских граждан, а также полмиллиона беженцев из Палестины. Ливанские власти регулярно, выступая на международных аренах, в том числе и в ООН, обращались к международному сообществу с просьбой о помощи, пока пребывание беженцев в Ливане не привело к катастрофе.