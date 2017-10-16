В ООН назвали примерное число сирийцев, нуждающихся в гумпомощи

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Примерно 13,5 миллиона сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

"Ситуация в Сирии очень нестабильная. Страна переживает глубокую экономическую рецессию, сталкивается с резкими колебаниями курса национальной валюты, стремительно растущими ценами на продовольствие, нарушением функционирования рынков и с отсутствием продовольственной безопасности. Все эти факторы способствуют крайней уязвимости сирийцев. Согласно оценкам, примерно 13,5 миллиона граждан Сирии нуждаются в гуманитарной помощи. Более 11 миллионов человек – это более половины населения Сирии – вынуждены были покинуть свои дома", — отметил он.

При этом руководитель ФАО подчеркнул, что сирийский кризис является политическим, и одной только гуманитарной помощью его не разрешить.

"Тем не менее, с 2011 года ФАО и ее партнерские организации внесли существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности и средств к существованию более 2,9 миллиона человек. Основные меры, которые ФАО предпринимает в Сирии, включают поддержку малых домохозяйств в производстве урожая, обеспечение ветеринарных услуг и доступа к источникам воды для производства продовольствия, восстановление животноводства и создание школьных огородов. И это только некоторые из них", — указал он.

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

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