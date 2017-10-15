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Война в Сирии
Война в Сирии

"Решающий штурм": вооруженная оппозиция приступила к операции в Ракке

18:1115.10.2017
(обновлено: 18:13 15.10.2017)
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© AFP 2017 / Bulent KilicБоец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия. Архивное фотоБоец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после того, как все мирные жители были эвакуированы, а часть боевиков сдалась в плен.

Освобожденный пригород сирийского города Ракка. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
В Ракке за сутки сдались около 100 боевиков ИГ*

Ранее о договоренности местного совета и племен провести эвакуацию мирных граждан сообщила возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ*.

"Успехом увенчались усилия совета старейшин провинции Ракка по эвакуации остающихся мирных жителей из города и обеспечению сдачи 275 местных наемников с их семьями", — сообщили SDF на своем сайте.

Как заявили в альянсе, после этого началась операция, которая должна "окончить присутствие боевиков ИГ* в городе".

"Решающая битва имени Аднана Абу Амджада (убитого в августе командира. — Прим. ред.) продолжится до очистки всего города от террористов, которые отказались сдаться, в том числе иностранных террористов", — говорится в заявлении.

Дым после авиаудара в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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"Живой щит"

В субботу агентство Reuters со ссылкой на члена городского совета Ракки Омара Аллуша сообщило, что террористам "Исламского государства"* разрешили покинуть осажденную Ракку.

По соглашению с бойцами Сирийских демократических сил, поддерживаемых коалицией, боевики смогут уйти из города вечером 15 октября. При этом они планируют увести с собой около 400 мирных жителей в качестве "живого щита".

Он добавил, что в городе остались иностранные бойцы ИГ*, точное число которых пока неизвестно.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Впереди трудные бои

В субботу официальный представитель международной коалиции по борьбе с ИГ* американский полковник Райан Диллон заявил, что от террористов удалось освободить порядка 85 процентов территории Ракки.

"Мы по-прежнему ожидаем трудные бои в ближайшие дни и продолжим поддерживать наших партнеров из сирийской оппозиции в их борьбе против ИГ*", — добавил он.

Представители сирийских курдов подтвердили эту информацию.

"В Ракке продолжаются бои. ИГ* на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден", — заявил Reuters по телефону представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гибель мирных жителей

В российском Минобороны, в свою очередь, раскритиковали операцию коалиции по освобождению Ракки. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, недостатки особенно заметны на фоне успехов сирийской армии в Меядине.

"Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ* на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США "международная коалиция", увязшая в Ракке", — сказал он.

Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
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По словам Конашенкова, используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и "сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке" не принесли пока ничего, "кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения.

Международная коалиция во главе с США действует в Сирии с 2014 года без согласия Дамаска. Жертвами ее ударов нередко становятся мирные жители.

Так, в августе коалиция признала, что с начала операции против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке из-за действий союзников погибли не менее 685 мирных жителей.

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