Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинциях: Деръа – два, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Хомс", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Дейр-эль-Бакт провинции Деръа, местному населению выданы мука и рис общим весом две тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 117 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в населенном пункте Дейр-Фур провинции Хомс; в населенном пункте Хунефис провинции Хама; в населенном пункте Кирбит-Альджаме провинции Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2252.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.