Слуцкий не исключил, что визит делегации ГД в Сирию состоится до конца года

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), занимающийся подготовкой визита думской делегации в Сирию, не исключает, что визит может состояться до конца года.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение главы сирийского парламента посетить Сирию и высказался за то, чтобы во встрече на сирийской земле могли бы принять участие представители парламентов европейских стран.

"Визит делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года", — сказал Слуцкий журналистам в субботу.

Парламентарий добавил, что сейчас он будет работать над привлечением к участию в этой поездке парламентариев из европейских стран.

"Этот совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов в плане содействия скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории страны, а также оказания помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры Сирии", — считает Слуцкий.

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