Центр по примирению выдал продовольственные наборы жителям провинции Хама

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выдал 400 продовольственных наборов жителям населенного пункта Дейр-эль-Фардис в провинции Хама.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в провинции Хама. Жителям населенного пункта Дейр-эль-Фардис выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1600 килограмм", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Помимо этого, российский региональный благотворительный общественный фонд "Знание" доставил в Сирию гуманитарный груз общим весом 18 тонн: продовольствие, стиральный порошок, медицинское имущество, а также одежду и детские игрушки.

"Три с половиной тонны продовольствия переданы религиозным общинам. Часть гуманитарного груза передано комиссии по погибшим и раненым на войне парламента Сирии для дальнейшей ее передачи нуждающимся жителям. Медицинское имущество направлено в центральную больницу города Эль-Кунейтра", — отмечают в Центре примирения.

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