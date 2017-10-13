Саперная зачистка: в Сирии террористы удерживают менее 8% территории

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ситуация в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии за месяц значительно изменилась, боевики удерживают уже менее 8% территории страны, заявил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В конце сентября, в материалах, посвященных второй годовщине операции российских ВКС в Сирии, Минобороны РФ сообщало о том, что более 89% территории Сирии уже освобождено от боевиков ИГ*.

По словам Рудского, контролируемая ИГ* территория сократилась более чем на 5,8 тысячи квадратных километров, освобождены свыше 140 населенных пунктов, уничтожено три десятка бандитских главарей.

"Шагреневая кожа" ИГ*

"За прошедший месяц в САР произошли коренные изменения. В результате активных действий сирийских правительственных войск территория, контролируемая группировкой ИГИЛ*, сократилась на 5841 квадратный километр, от террористов освобождены 142 населенных пункта", — сказал Рудской, отметив, что "на сегодняшний день под контролем ИГИЛ* остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее 8% сирийской территории".

Он подчеркнул, что Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжат операцию против боевиков террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра*" до их полного уничтожения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Удары ВКС РФ по позициям боевиков ИГ*, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор

Контрнаступление от коалиции

Рудской отметил, что в конце сентября главарями ИГ* была предпринята попытка масштабного контрнаступления вглубь территории Сирии, в котором участвовало около трех тысяч боевиков.

По словам генерала, эта группировка создавалась, в том числе, за счет переброски отрядов из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США.

Рудской также сообщил, что сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более 1 тысячи террористов с танками, реактивными системами залпового огня (РСЗО) и артиллерией.

"Кроме того, из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, контролируемой США, позиции правительственных войск атаковало еще 450 боевиков ИГИЛ*", — уточнил он, подчеркнув, что в результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей; "контрнаступление ИГИЛ* было сорвано, а основные силы бандформирований уничтожены".

Как отметил российский военачальник, отдельным группам боевиков удалось заблокировать дорогу Эс-Сухне – Дейр-эз-Зор, а также выйти к городу Эль-Карьятейн, но в настоящее время операция по освобождению города и разблокированию дороги полностью завершена, все бандформирования ликвидированы.

Успехи генерала Сухела

По сообщению Рудского, успешно развивается наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора.

"Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4600 квадратных километров. За последние 10 дней подразделения генерала Сухела с боями продвинулись на 37 километров в юго-восточном направлении от города, очистили от боевиков 813 квадратных километров территории и вошли в Меядин, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, остающимся под контролем ИГИЛ*", — сказал представитель Генштаба.

Он пояснил, что в Меядине международные террористы рассчитывали создать мощный укрепленный район и стягивали туда свои последние, наиболее боеспособные силы.

"В настоящее время город полностью блокирован, завершается освобождение его центральных кварталов", — уточнил Рудской.

Евфратский плацдарм

"Расширяется плацдарм на восточном берегу реки Евфрат. Успешно развивается наступление в северном и южном направлениях от него", — сказал Рудской, отметив, что в интересах бесперебойного материально-технического обеспечения группировки и доставки гуманитарной помощи мирному населению сирийскими саперами при помощи российских военных инженеров наведены три понтонные и одна мостовая переправы через Евфрат.

Все эти действия, по его словам, стали возможны благодаря массированному огневому поражению противника, в первую очередь авиацией, "интенсивность применения которой увеличена в полтора раза".

"За прошедшую неделю только в районе Дейр-эз-Зора самолетами ВКС России выполнено 383 боевых вылета, поражено 993 цели террористов ИГИЛ*", — уточнил Рудской.

По его информации, по наиболее важным объектам террористических группировок "за последний месяц нанесено три массированных ракетно-авиационных удара, в том числе с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов Ту-95 и морского базирования "Калибр" с подводных лодок"; в результате "высокоточным оружием большой дальности прямыми попаданиями уничтожены 37 целей".

Как пояснил генерал, это — склады вооружения и боеприпасов, места скопления боевиков и техники, узлы связи и пункты управления террористов.

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Главари особого внимания

Рудской подчеркнул, что особое внимание уделялось уничтожению главарей бандформирований. "С начала октября уничтожен 31 из них. Так, 3 октября тяжелейшие ранения получил лидер "Джебхат ан-Нусры*" Абу Мухаммед Аль-Джуляни, ликвидированы начальник службы безопасности этой организации Ахмад Аль-Гизаи, ее полевые командиры Хусэм Махзум, Ахмад Халец Али аз-Завави и другие", — сказал он.

По словам российского военачальника, в центральной части САР подразделения правительственных войск полностью ликвидировали отряды ИГ*, окруженные в районе города Акербат.

"За прошедший месяц террористы ИГИЛ* выбиты из 57 населенных пунктов. Установлен контроль над 236 квадратными километрами территории", — добавил генерал-полковник.

Проблемы деэскаалции

Как сообщил Рудской, продолжают функционировать зоны деэскалации на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс, а также зона деконфликтации в районе Телль-Рифъата, где соблюдение режима прекращения боевых действий обеспечивается военнослужащими российской военной полиции.

"В то же время из зоны деэсклации "Идлиб" бандформирования "Джебхат ан-Нусры*" с 19 сентября предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама. Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2400 боевиков, 27 танков, 21 РСЗО, 14 боевых машин пехоты (БМП), 160 пикапов, 25 минометов", — сказал генерал, отметив, что положение в этой зоне деэскалации стабилизировано и "с сегодняшнего дня начато выставление сил контроля режима прекращения боевых действий непосредственно в зоне".

При этом он не исключил попытки повторного наступления боевиков на город Хама и заявил, что сирийскими войсками и авиацией ВКС России предпринимаются все меры для недопущения прорыва бандформирований из этой зоны деэскалации.

Гуманитарный центр

Как сообщил Рудской, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по налаживанию мирной жизни в освобожденных от террористов районах Сирии.

"В течение месяца проведено 36 гуманитарных акций. Жителям провинций Алеппо и Дамаск доставлено более 74 тонны продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Всего за время работы центра проведено 1645 акций, жителям передано около 2233 тонны продовольствия. Кроме того, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организовано 13 гуманитарных конвоев ООН", — конкретизировал генерал.

Отдельно он отметил работу врачей госпиталя Минобороны России, которые за месяц оказали медицинскую помощь более чем двум тысячам сирийцев. "В общей сложности лечение и консультации российских специалистов получили порядка 60 тысяч мирных жителей", — уточнил начальник Рудской.

Саперная зачистка

"Одной из наиболее острых проблем на освобожденных от террористов ИГИЛ* территориях является наличие большого числа взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов", — заявил Рудской.

Эта проблема решается с помощью сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ, направленного в помощь инженерным подразделениям сирийской армии в район Дейр-эз-Зора. В его состав, по информации военачальника, входит 171 военнослужащий и 40 единиц техники, а также 10 специально обученных минно-розыскных собак.

"На сегодняшний день российскими саперами разминировано 838 зданий и 87 километров дорог. От взрывоопасных предметов очищено около 299 гектаров территории. Обезврежено 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств", — констатировал генерал-полковник.

*Запрещенные в России террористические организации

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