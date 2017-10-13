В Сирии амнистировали более 100 членов ССА

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Сирии амнистированы 120 членов "Сирийской свободной армии", действовавших в северных районах страны, они вернулись к своим семьям, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Сто двадцать членов вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

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