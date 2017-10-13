В районе деэскалации в пригороде Дамаска боевики изъяли гумпомощь ООН

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Командование незаконных вооруженных формирований в восточном пригороде Дамаска изъяло гуманитарную помощь, поставленную ООН, и запретило свободную продажу муки и продуктов первой необходимости, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам с группировкой "Фейлак Ар-Рахман".

"Боевики группировок "Фейлак Ар-Рахман" и "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (бывшая "Джебхат Ан-Нусра"*) изъяли большое количество привезенных ООН продуктов и увезли на свои склады. Затем так называемый "Революционный комитет Дамаска и провинции", выполняющий функции органа власти на подконтрольных "Фейлак Ар-Рахман" территориях, издал прокламацию, запрещающую свободную продажу пшеницы и муки. Командование группировки также издало обращение к гуманитарным организациям, заявив, что отныне все продовольственные поставки будут концентрироваться в специальных местах хранения, а не передаваться напрямую населению", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, жители подконтрольных "Фейлак Ар-Рахман" территорий таким образом оказались в полной зависимости от командования бандформирования, так как лишены возможности самостоятельно приобретать основной продукт питания. При этом группировка "Фейлак Ар-Рахман", хотя и присоединилась к режиму деэскалации, до сих пор не выполнила взятые на себя 18 августа этого года обязательства, связанные с размежеванием сил с "Джебхат Ан-Нусрой"* и содействием в изгнании террористов из восточного пригорода сирийской столицы. В частности, отряды боевиков, действующих в районе Джобар, откуда до сих пор периодически обстреливаются жилые кварталы Дамаска, фактически находятся под управлением командиров "Джебхат Ан-Нусры"*.

"Влиянием террористов из этой группировки объясняется и отказ командования "Фейлак Ар-Рахман" от возобновления грузового транзита через подконтрольную им территорию, отсутствие полноценного торгового обмена между данной частью Восточной Гуты и другими районами. Из-за этого гуманитарная ситуация здесь лишь ухудшается, несмотря на введение режима деэскалации", — добавил источник.

В контролируемый вооруженной оппозицией район Восточной Гуты (пригород Дамаска) 24 сентября при содействии российских военных проследовала колонна с гуманитарным грузом ООН.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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