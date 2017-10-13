Франция не покинет Сирию после победы над ИГ*, заявил министр обороны

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Франция не покинет Сирию и Ирак сразу после победы над террористической организацией ИГ*, поскольку этот регион и в будущем будет представлять потенциальную террористическую угрозу, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

По словам министра, после победы над ИГ* в Сирии и Ираке существует вероятность развития новых террористических движений в этом регионе.

"Связь между угрозой терроризма на нашей территории и потенциальным набором угроз, который все еще представляет этот регион в будущем, позволяет считать, что мы не уйдем из этого региона в одночасье", — заявила Парли в интервью газете Monde.

Министр также подчеркнула, что в стратегическом оборонном документе Франции от 2013 года (Livre blanc) проблема терроризма не упоминалась. В "Стратегии по обороне и национальной безопасности" 2017 года терроризм занял центральное место. "Это настоящее положение дел в области безопасности, и мы в этом сегодня живем. Конечно, мы этого не осознавали, когда ИГ* еще не укрепилось в Сирии и Ираке", — заключила Парли.

*Запрещенная в России террористическая организация