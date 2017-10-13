Сирия рассчитывает на помощь России в борьбе с финансированием террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Сирия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией по предотвращению вмешательства во внутренние дела и финансирования террористических группировок извне, заявил председатель парламента САР Хаммуда ас-Сабаг на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза.
Парламентарий поблагодарил Матвиенко за ту поддержку, которую Россия оказывает Сирии в борьбе с терроризмом.
"Мы также рассчитываем на углубление нашего двустороннего сотрудничества во всех областях, в том числе по линии парламентов", — подчеркнул ас-Сабаг.