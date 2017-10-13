В Минобороны рассказали о работе российского Центра по примирению в Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за месяц провел 36 гуманитарных акций, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В течение месяца проведено 36 гуманитарных акций. Жителям провинций Алеппо и Дамаск доставлено более 74 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Всего за время работы центра проведено 1645 акций, жителям передано около 2,2 тысячи тонн продовольствия", — сказал он.

Рудской отметил, что при содействии российского Центра по примирению также организовано 13 гуманитарных конвоев ООН. Кроме того, врачи госпиталя Минобороны России за месяц оказали медпомощь более чем 2 тысячам сирийцев. В общей сложности лечение и консультации российских специалистов получили порядка 60 тысяч граждан.

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