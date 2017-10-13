МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог в Сирии, очистили от взрывоопасных предметов около 299 гектаров и обезвредили 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По данным Рудского, на сегодняшний день российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог. От взрывоопасных предметов очищено около 299 гектаров территории. Обезврежено 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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