МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог в Сирии, очистили от взрывоопасных предметов около 299 гектаров и обезвредили 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Одной из наиболее острых проблем на освобожденных от террористов ИГИЛ* территориях является наличие большого числа взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов. Для оказания помощи инженерным подразделениям сирийской армии в район Дейр-эз-Зора направлен сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В его состав входит 171 военнослужащий и 40 единиц техники, а также 10 специально обученных минно-розыскных собак", — сказал он.

По данным Рудского, на сегодняшний день российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог. От взрывоопасных предметов очищено около 299 гектаров территории. Обезврежено 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств.