В Сирии за последний месяц уничтожили более двух тысяч боевиков "ан-Нусры*"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Сирии с 19 сентября уничтожены 2,4 тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусры*", которые пытались атаковать правительственные войска рядом с Хамой, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Из зоны деэсклации "Идлиб" бандформирования "Джебхат ан-Нусры*" с 19 сентября предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама. Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2 400 боевиков, 27 танков, 21 РСЗО, 14 БМП, 160 пикапов, 25 минометов", — сказал он.

Рудской подчеркнул, что сейчас положение в этой зоне деэскалации стабилизировано. С сегодняшнего дня начато выставление сил контроля режима прекращения боевых действий непосредственно в зоне.

"В тоже время отмечается переброска отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" и подконтрольных ей бандформирований из северных районов провинции Идлиб на юг и юго-восток. Не исключается попытка повторного наступления боевиков на город Хама. Сирийскими войсками и авиацией ВКС России предпринимаются все меры для недопущения прорыва бандформирований из данной зоны деэскалации", — отметил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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