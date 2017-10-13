В Сирии за последний месяц уничтожили более двух тысяч боевиков "ан-Нусры*"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Сирии с 19 сентября уничтожены 2,4 тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусры*", которые пытались атаковать правительственные войска рядом с Хамой, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской подчеркнул, что сейчас положение в этой зоне деэскалации стабилизировано. С сегодняшнего дня начато выставление сил контроля режима прекращения боевых действий непосредственно в зоне.
"В тоже время отмечается переброска отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" и подконтрольных ей бандформирований из северных районов провинции Идлиб на юг и юго-восток. Не исключается попытка повторного наступления боевиков на город Хама. Сирийскими войсками и авиацией ВКС России предпринимаются все меры для недопущения прорыва бандформирований из данной зоны деэскалации", — отметил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
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