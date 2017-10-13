Более тысячи боевиков ИГ* пришли в САР из Ирака, где идет операция коалиции

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Из двух провинций Ирака, где идет операция коалиции США, границу Сирии перешли более тысячи хорошо вооруженных боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками, РСЗО и артиллерией", — сказал он.

Как отметил Рудской, из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, контролируемой США, позиции правительственных войск атаковало еще 450 боевиков ИГ*.

"В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГИЛ* было сорвано, а основные силы бандформирований уничтожены", — подчеркнул генерал-полковник.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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