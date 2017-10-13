Генштаб сообщил о сокращении в Сирии территории, контролируемой ИГ*

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Территория, контролируемая боевиками террористической группировки ИГ* в Сирии, за месяц сократилась на 5841 квадратный километр, освобождены 142 населенных пункта, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За прошедший месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. В результате активных действий сирийских правительственных войск территория, контролируемая группировкой ИГИЛ*, сократилась на 5841 квадратный километр, от террористов освобождены 142 населенных пункта", — заявил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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