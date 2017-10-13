ВКС за последнюю неделю поразили 993 цели ИГ* в Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Авиацию в сирийском Дейр-эз-Зоре стали привлекать в 1,5 раза чаще, только за последнюю неделю ВКС РФ поразили 993 цели "Исламского государства*", сообщил на брифинге журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его информации, расширяется плацдарм на восточном берегу реки Евфрат, успешно развивается наступление в северном и южном направлениях от него. Для бесперебойного материально-технического обеспечения группировки и доставки гумпомощи мирному населению сирийские военные при помощи российских специалистов навели три понтонные и одну мостовую переправы через Евфрат.

"Все эти действия стали возможны благодаря массированному огневому поражению противника, в первую очередь, авиацией, интенсивность применения которой увеличена в полтора раза. За прошедшую неделю только в районе Дейр-эз-Зора самолетами ВКС России выполнено 383 боевых вылета, поражено 993 цели террористов ИГИЛ*", — подчеркнул Рудской.

*Запрещенная в России террористическая организация

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