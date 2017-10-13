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Война в Сирии
Война в Сирии

Глава МИД Италии: действия России в Сирии способствовали режиму перемирия

14:2113.10.2017
(обновлено: 14:23 13.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фотоМинистр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 13 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Действия России в Сирии способствовали установлению эффективного режима перемирия, однако это не должно привести к тому, что Астанинский мирный процесс получит приоритет в сирийском урегулировании, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.

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"Действия России и других игроков сделали более эффективным режим прекращения огня в Сирии в тот момент, когда его не мог установить Женевский процесс. Но это не значит, что переговоры в Астане могут заменить Женеву", — сказал он на Трансатлантическом форуме по России, который проходит в пятницу в Риме.

Переходный процесс в Сирии, отметил Альфано, не может завершиться ничем кроме свободных выборов.

Что касается антироссийских санкций, введенных после событий на Украине и в Крыму, глава итальянского МИД подчеркнул, что они "являются не целью, а средством достижения мира".

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"Можно дорого заплатить за защиту независимости Украины, но в то же время поддерживать политический диалог на самом высоком уровне. Мы никогда не считали, что санкции являются конечной целью наших политических действий, но инструментом соблюдения международного законодательства, который должен показывать, что некоторые принципы нарушать нельзя", — сказал Альфано.

При этом, по словам министра, Италия — стратегически важный канал диалога между Россией и НАТО. "Сохранить живыми отношения с Россией неизбежно. Диалог Россия-НАТО для Италии является стратегическим инструментом, и этот канал связи должен всегда оставаться открытым", — отметил Альфано, напомнив в этой связи о вкладе Москвы в борьбу с международным терроризмом.

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