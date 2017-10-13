РИМ, 13 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Действия России в Сирии способствовали установлению эффективного режима перемирия, однако это не должно привести к тому, что Астанинский мирный процесс получит приоритет в сирийском урегулировании, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.
Переходный процесс в Сирии, отметил Альфано, не может завершиться ничем кроме свободных выборов.
Что касается антироссийских санкций, введенных после событий на Украине и в Крыму, глава итальянского МИД подчеркнул, что они "являются не целью, а средством достижения мира".
При этом, по словам министра, Италия — стратегически важный канал диалога между Россией и НАТО. "Сохранить живыми отношения с Россией неизбежно. Диалог Россия-НАТО для Италии является стратегическим инструментом, и этот канал связи должен всегда оставаться открытым", — отметил Альфано, напомнив в этой связи о вкладе Москвы в борьбу с международным терроризмом.