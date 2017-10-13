Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенный пункт Дейр-Эль-Фардис провинции Хама местному населению доставлено 1,6 тонны, а в населенный пункт Умм-Злайла провинции Алеппо местному населению доставлено 2,9 тонны продуктов питания.
Согласно бюллетеню, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, равно 2249. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 234.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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