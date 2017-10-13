Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора. архивное фото

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора. архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Эль-Кунейтра – три, Эс-Сувейда – два, Деръа – одно, Дамаск – одно. Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинции Дамаск", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенный пункт Дейр-Эль-Фардис провинции Хама местному населению доставлено 1,6 тонны, а в населенный пункт Умм-Злайла провинции Алеппо местному населению доставлено 2,9 тонны продуктов питания.

В ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали медицинская помощь 307 гражданам.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, равно 2249. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 234.