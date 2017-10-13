В Сирии российские военные доставили беженцам гуманитарную помощь

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой умеренной оппозиции, сообщил представитель центра Алексей Сергеев.

"В этот раз мы привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы", — сказал он.

Российский гуманитарный конвой прибыл в город Кербат Эш-Шабат в провинции Риф Дамаск, где находится примерно полторы тысячи беженцев, большая часть — из Эр-Растана.

По данным российских врачей, которые развернули для беженцев мобильный медицинский пункт, в Эр-Растане свирепствуют кишечные инфекции, а у большинства местных жителей за время блокады обострились хронические заболевания на фоне полного отсутствия медицинской помощи.

"Обращаются с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с различными воспалительными заболеваниями, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Помощь амбулаторную оказываем в полном объеме, осматриваем в оборудованном медпункте", — уточнил врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

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