Коалиция не подтверждает смерть террористки ИГ* по прозвищу Белая Вдова

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США пока не может подтвердить ликвидацию в Сирии примкнувшей к террористической группировке "Исламское государство"* британки Салли Джонс по кличке "Белая вдова", заявил официальный представитель коалиции Райан Дилон.
"Не могу подтвердить смерть пропагандистки ИГ* Салли Джонс в результате удара коалиции", — написал Дилон в Twitter.
Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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