Коалиция не подтверждает смерть террористки ИГ* по прозвищу Белая Вдова

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США пока не может подтвердить ликвидацию в Сирии примкнувшей к террористической группировке "Исламское государство"* британки Салли Джонс по кличке "Белая вдова", заявил официальный представитель коалиции Райан Дилон.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила о ликвидации Салли Джонс на границе Сирии и Ирака при авиаударе ВВС США в июне. По данным издания, при ударе также погиб ее сын.

"Не могу подтвердить смерть пропагандистки ИГ* Салли Джонс в результате удара коалиции", — написал Дилон в Twitter.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.