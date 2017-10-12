Командующий войсками ЮВО рассказал, как противостоять боевикам в Сирии

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников рассказал армянским коллегам о тактике боевиков группировки "Исламское государство"* в Сирии, использующих подземные катакомбы и заминированные автомобили, а также способах противодействия ей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Дворников выступил с лекцией в Минобороны Армении в рамках совместных учений "Взаимодействие-2017", руководителем которых он является. Командующий войсками ЮВО рассказал о современных способах ведения боевых действий в локальных конфликтах и особенностях противодействия незаконным вооруженным формированиям.

"Говоря о специфике тактики действий отрядов ИГИЛ* в Сирийской Арабской республике, генерал-полковник Дворников подробно рассказал о способах противодействия "тоннельной войне", … начиненным взрывчаткой транспортным средствам", — сказал Астафьев. Также командующий представил армянским офицерам вариант современной системы управления группировкой войск, позволяющий эффективно руководить боевыми действиями.

В заключение Дворников предложил коллегам взять на вооружение современный опыт управления войсками, внедренный в настоящее время в военных округах вооруженных сил РФ. Он также рекомендовал регулярно проводить совместные командно-штабные тренировки с участием оперативных групп Генштаба Армении и штаба ЮВО.

"Данная система взаимодействия обеспечит, в том числе, эффективное решение общих задач в составе Объединенной группировки войск (сил) на территории Армении и Коллективных сил оперативного реагирования государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности", — сказал российский военачальник.

Совместные учения "Взаимодействие-2017", проходящие под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова продлятся до 13 октября. Тема учений — "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности". В общей сложности в тактических действиях на российском полигоне Алагяз и армянском полигоне Баграмян будет задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.