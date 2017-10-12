Политолог оценил значение ликвидации в Сирии террористки "Белой вдова"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Британка Салли Джонс по кличке "Белая вдова" относилась к одной из знаковых фигур ИГ*, которую они использовали для пропаганды и вербовки сторонников, но ее смерть для террористов неважна, такие фигуры взаимозаменяемы, считает специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что примкнувшая к террористической группировке "Исламское государство"* британка Салли Джонс по кличке "Белая вдова", предположительно, была убита в июне в Сирии при авиаударе ВВС США. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын. При этом известно, что подросток участвовал в публичных казнях в качестве палача ИГ*.

"Все эти (знаковые) фигуры взаимозаменяемые. И когда они умирают, они становятся куда более ценными, чем пока они живы. Смертник, погибший за дело "джихада", куда удобнее для пропагандистской машины, чем все еще живой "герой", который может вспомнить, что у него есть собственное мнение и чувство самосохранения", — заявил эксперт РИА Новости.

По его мнению, ликвидация британки Салли Джонс по кличке "Белая вдова", примкнувшей к ИГ*, не нанесет большого удара по террористам, скорее наоборот, они превратят ее в еще один символ пропаганды.

"Ну померла еще одна террористка – что из этого следует? Ничего. Только превратят ее в очередную мученицу, и все. Если для британцев это важно, то для ИГ*, мне кажется, не очень. ИГ*, безусловно, использует это себе на пользу. Превратит ее в мученицу, еще одно "знамя", с упоминанием которой новые волны шахидов будут идти в бой и отдавать свою жизнь на "джихаде", — считает эксперт.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>