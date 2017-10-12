В Минобороны рассказали о борьбе с международным терроризмом в Сирии

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинформировал участников заседания глав военных ведомств государств — участников СНГ о борьбе с международным терроризмом в Сирии и обстановке в Афганистане, сообщил журналистам в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
При этом он подчеркнул, что, понеся большие потери на территории Сирии, ИГ* ищет новые регионы обитания. "Один из них — Афганистан, где наряду с "Талибаном"* начинает набирать силу ИГИЛ*", — сказал замминистра.
"Министр обороны России обратил внимание своих коллег на необходимость консолидировать усилия, чтобы реализовать и комплекс мероприятий, направленных на укрепление коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе", — добавил Фомин.
По его словам, в Сирии уничтожаются объекты ИГ*, Джебхат ан-Нусры*, бронетехника, живая сила боевиков.
Набирает силу процесс примирения в Сирии, работают четыре зоны деэскалации конфликта, в которых налаживается мирная жизнь, сказал Фомин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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