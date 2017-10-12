В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск: местным жителям доставили 2,2 тонны продуктов.

Сообщается, что по линии ООН была проведена одна гуманитарная акция: в населенный пункт Эт-Тайиба доставлены 112 тонн продовольствия и хозяйственных принадлежностей. За сутки медицинскую помощь получили 159 жителей САР.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Заафарана провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2249", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.