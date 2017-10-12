Половина россиян поддержала продление операции в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Большинство россиян считают, что ВКС РФ уже достигли в Сирии поставленных целей, при этом 54% российских граждан придерживаются мнения, что стране следует продолжать военную операцию в САР до победного конца, треть выступает против этого, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Российские ВКС уже достигли в Сирии поставленных целей — об этом говорят 78% граждан, однако 54% россиян считают, что России следует продолжать военную операцию в Сирии до победного конца", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом среди представителей более старшего поколения эта доля выше — о необходимости продолжать операцию в САР говорят более 60% россиян старше 45 лет. С этой точкой зрения не согласны в целом около трети респондентов — 34% считают, что Россия в основном решила задачи в Сирии и операцию следует прекратить.

Сторонники продолжения участия в сирийском конфликте аргументируют свою позицию в основном тем, что нужно победить терроризм (29%) и довести начатое дело до конца (25%).

"Те же, кто говорит о необходимости прекращения участия России в этой войне (34% по выборке в целом), вспоминают прежде всего об уже понесенных потерях", — отмечают социологи.

Так, почти четверть (24%) из них говорят, что следует прекратить операцию, поскольку "гибнут наши люди"; еще 15% ссылаются на то, что у России есть много нерешенных проблем внутри страны.

По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, на общественное мнение по этому вопросу "сильное влияние оказывают ценностные ориентации россиян, а не практический расчет или набор сиюминутных эмоций, сформированных под влиянием информационной картины".

"Во-первых, русские на войне своих не бросают — они взяли на себя эту ответственность и готовы нести ее и после завершения военных действий. Во-вторых, такое судьбоносное для страны событие, как участие в войне, — пусть и далекой — должно иметь логическое завершение, иначе это еще один травмирующий фактор для нашего общества — о чем свидетельствует мнение старших поколений, которым не занимать опыта социальных травм", — пояснил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 сентября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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