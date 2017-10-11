Арабские СМИ сообщили, что ИГ* взяло ответственность за теракты в Дамаске

19:0011.10.2017
(обновлено: 19:15 11.10.2017)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Арабские СМИ сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракты в среду в Дамаске.
Два взрыва прогремели перед штабом полиции в Дамаске, за ними последовал еще один взрыв за зданием штаба вблизи входа на рынок. Взрывы устроили террористы-смертники, которых попытались остановить полицейские. Как сообщил источник РИА Новости, при тройном теракте погибли не менее девяти человек, еще десять пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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