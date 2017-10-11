В Дамаске смертник подорвал себя у входа на рынок

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Третий за день взрыв прогремел в Дамаске, всего в серии взрывов погиб один, пострадали еще шесть человек.
По информации сирийского государственного агентства SANA, взрыв произошел у входа на рынок.
Ранее два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Двое смертников привели в действие взрывные устройства после того, как их остановила охрана здания.
По данным SANA, всего при трех взрывах погиб один человек, шесть получили ранения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>