В Дамаске смертник подорвал себя у входа на рынок

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Третий за день взрыв прогремел в Дамаске, всего в серии взрывов погиб один, пострадали еще шесть человек.

Как передает в среду корреспондент РИА Новости, террорист привел в действие взрывное устройство, попав в окружение полицейских за зданием полиции, где ранее подорвались еще двое боевиков.

По информации сирийского государственного агентства SANA, взрыв произошел у входа на рынок.

Ранее два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Двое смертников привели в действие взрывные устройства после того, как их остановила охрана здания.

По данным SANA, всего при трех взрывах погиб один человек, шесть получили ранения.

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