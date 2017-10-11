В российском МИД рассказали о сотрудничестве с Турцией в Сирии

РАБАТ (Марокко), 11 окт — РИА Новости. Анкара информирует Москву о своих действиях в Идлибе по каналам военных ведомств двух стран, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Богданов рассказал журналистам, что ежедневно проходят "консультации по линии наших военных представителей, двусторонние, трехсторонние консультации — с гарантами зон деэскалации (в Сирии — Ираном и Турцией — ред.) и другими участниками астанинского процесса".

Он отметил, что во избежание опасных ситуаций, "согласуется все в контактах".

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара координирует с Москвой свои действия в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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