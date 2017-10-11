Превращение Сирии в конфедерацию решит проблемы страны, считают курды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Превращение Сирии в конфедерацию позволит решить проблемы страны, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по международным отношениям кантона Джазира Федерации Северной Сирии (Рожавы) Абдулкарим Умар.

"Спустя шесть лет кризиса общество раздроблено, а Сирия разделена. Мы предлагаем демократическую альтернативу — будущее Сирии не в централизованной власти, мы видим федеративный режим как образец, который позволит решить проблему Сирии, и она станет родиной для всех сирийцев, таким образом, мы покончим с терроризмом на корню", — сказал Умар.

"Мы считаем, что национальные государства, созданные после Второй мировой войны, и создавшие деспотические режимы, являются причиной несчастий и проблем всего региона. Для нас альтернативный вариант для решения проблем региона и всего Ближнего Востока это создание демократической конфедерации", — заявил политик.

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил ранее, что подавляющее большинство сирийцев никогда не верили в самоуправление, или конфедерацию. По его словам, вопрос управления территориями на севере страны будет связан с конституцией.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил в конце сентября, что сирийские власти готовы обсуждать с курдами САР вопрос самоуправления после завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Федерация Северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.