В МИД Франции заявили о риске распада Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Международная контактная группа, которую в сентябре предложил учредить президент Франции Эммануэль Макрон и в которую войдут "постоянные члены Совета Безопасности ООН и страны, обладающие влиянием в Сирии", разработает дорожную карту политического урегулирования кризиса в Сирии, без этого страна может распасться на несколько частей, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Ouest France, текст которого опубликован на сайте МИД.
Министр добавил, что подход Франции к сирийскому вопросу изменился. "Есть изменение… Сирия стала зоной международных действий. Наша цель – достичь политического процесса. Условия могут быть объединены, если в силу определенного положения в полях требование ухода Башара Асада больше не считается предварительным условием любых переговоров", — сказал министр. Вместе с тем, Ле Дриан добавил, что ему сложно представить, что "истязатель своего народа может быть решением" кризиса.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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