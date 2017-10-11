Сирийские курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Руководство курдского самоуправления на севере Сирии считает позитивными заявления главы МИД Сирии о готовности к переговорам и открыто к диалогу при посредничестве России, заявил РИА Новости председатель комитета по международным отношениям кантона Джазира Федерации Северной Сирии (Рожавы) Абдулкарим Умар.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил в конце сентября, что сирийские власти готовы обсуждать с курдами САР вопрос самоуправления после завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы оцениваем эти заявления как положительные и запоздалые. Это шаг, который может стать базой. Мы открыты для диалога с властями для решения кризиса в стране. Ранее были инициативы. Мы провели несколько встреч с властями при посредничестве РФ. Власти тогда не были готовы обсуждать будущее Сирии… Мы готовы продолжить и завершить переговоры при наличии международных гарантий и посредничестве России", — заявил Умар.

Умар добавил, что "историческая" курдская проблема в Сирии должна решаться в рамках полномасштабного решения сирийского кризиса. "Курдская проблема может быть разрешена через построение новой Сирии со всеми другими ее составляющими", — заявил Умар.

Федерация Северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

В конце июля учредительное собрание самопровозглашенной курдами Федерации Северной Сирии сообщило о планах провести с сентября по январь ряд выборов, от муниципальных до парламентских — в Демократический конгресс своей федерации.