Минобороны не получили ответ, как ИГ* прошло через подконтрольную США зону

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобороны России так и не получило ответ, как через подконтрольную США зону в сирийском Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ*, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск – Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остаётся без ответа", — сказал он.