Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

Бойцы зенитной самоходной установки Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии (САА) у города Катана в провинции Дамаск.. Архивное фото

Бойцы зенитной самоходной установки Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии (САА) у города Катана в провинции Дамаск.. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Хомс – 2, Деръа – 3, Дамаск – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Расин-Эль-Абуд провинции Алеппо и Саламия провинции Хама местному населению выданы продовольственные наборы общим весом около пяти тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 217 жителям.

Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2248.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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