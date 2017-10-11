Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Расин-Эль-Абуд провинции Алеппо и Саламия провинции Хама местному населению выданы продовольственные наборы общим весом около пяти тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 217 жителям.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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