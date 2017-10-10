Появилось видео ударов ВКС по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На странице Минобороны в социальной сети "ВКонтакте" появились четыре видеозаписи ударов ВКС по объектам боевиков "Исламского государства"* в Сирии.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за последние сутки авиация нанесла 182 удара по боевикам, вторгшимся в провинцию Дейр-эз-Зор из западных районов Ирака.

Опорный пункт террористов

За ночь беспилотники обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт террористов на восточном берегу реки Евфрат в районе города Меядин. Там находились склад боеприпасов и сеть подземных туннелей, где укрывалось большое число террористов, выходцев из Алжира и азиатских республик СНГ.

Две пары бомбардировщиков Су-34 последовательно нанесли 14 ударов по цели. В результате атаки были ликвидированы пятьдесят боевиков, уничтожены четыре танка, три БМП, девять внедорожников с крупнокалиберным вооружением и две установок РСЗО. Около тридцати террористов остались заблокированными в подземных туннелях.

Еще двадцать боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов, удалось ликвидировать при повторном ударе Су-34.

Кроме того, в районе города Хатла российская авиация уничтожила командный пункт ИГ* и три группы террористов, прибывших в район из Ирака в качестве пополнения.

Операция близ Меядина

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в 40 километрах юго-восточнее Дейр-эз-Зора близ города Меядин идет операция по освобождению крупного форпоста ИГ*.

Однако террористы, действующие в долине реки Евфрат, оказывают ожесточенное сопротивление. К боевикам ежедневно поступает подкрепление из Ирака, включая иностранных наемников. Террористы прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением. Они получают оружие и боеприпасы через пограничный город Абукемаль.

Из Абукемаля мобильные отряды ИГ* пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.

По словам Конашенкова, ВКС ежедневно совершают до 150 воздушных ударов в сутки, "перемалывая" формирования ИГИЛ*, а также подвозимые боеприпасы и бронетехнику.

Удар по инфраструктуре террористов

Он также рассказал, что российская авиация уничтожила экономическую инфраструктуру террористов в Сирии, лишив их источников финансирования. При этом в западной части Ирака подконтрольная ИГ* территория увеличивается.

"Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьезные вопросы к целям операций против террористов, проводимых в регионе авиацией США и так называемой международной коалицией", — добавил представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что коалиция во главе с США лишь имитирует борьбу с террористами в Ираке. Так, в сентябре коалиция значительно снизила число ударов по боевикам. При этом снижение интенсивности совпало по времени с переброской крупных сил ИГ* из Ирака к Дейр-эз-Зору.

Ликвидация командиров ИГ*

Это не первый случай успешных бомбардировок ВКС за последний месяц. На прошлой неделе Конашнков сообщил, что во время удара, нанесенного в районе населенного пункта Эс-Сукрия на северной окраине города Абу-Кемаль, были ликвидированы пункт управления ИГ* и тридцать террористов — выходцев с Северного Кавказа, долгое время скрывавшихся в Ираке.

Среди ликвидированных боевиков влиятельные полевые командиры Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани, заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также рассказал, что ВКС нанесли удар в районе Абу-Кемаля, где разведка обнаружила скопления боевиков и их командные пункты, а также маршруты выдвижения к Меядину и к южным окраинам левобережной части Дейр-эз-Зора. Там был уничтожен опорный пункт и около 40 боевиков, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также семь автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

В районе Меядина ударами ВКС были уничтожены 80 боевиков, в том числе девять выходцев с Северного Кавказа, 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

Южнее Дейр-эз-Зора были ликвидированы 60 террористов, выходцев из СНГ, Туниса и Египта.

Бегство боевиков

Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, террористы бегут из захваченных жилых кварталов Дейр-эз-Зора, опасаясь полного окружения.

" Зафиксированы небольшие колонны внедорожников и неудачные попытки форсирования Евфрата с западного берега на восточный при помощи плавсредств ", — сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что сирийская армия при поддержке ВКС наступает с нескольких направлений. Уже удалось зачистить от террористов часть деревень вдоль Евфрата.

В самом Дейр-эз-Зоре, по данным источника, террористы несут большие потери.

* Террористическая организация, запрещена в России