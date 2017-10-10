В Турции рассказали о сроках операции в Идлибе

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. ВС Турции сохранят свое присутствие в сирийском Идлибе до тех пор, пока оттуда будет исходить угроза, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли во вторник.

Накануне о начале операции в сирийском Идлибе в рамках создания в нем зоны деэскалации сообщил генштаб Турции.

"Мы оказываем поддержку (оппозиционной) Свободной сирийской армии в Идлибе, которая защищает свою землю. Пока оттуда будет исходить угроза, мы должны оставаться там", — цитирует Джаникли телеканал NTV.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.